Емельяненко – об алкоголе: «Перестал хулиганить, мне жена запретила»

Российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко уверяет, что завязал с алкоголем. По словам бойца, сделал он это по настоянию супруги.

«Я никогда не меняюсь, у меня всегда такой образ жизни. Я просто перестал хулиганить – мне жена запретила. Говорит: «Нельзя, детство прошло».

У нас же как? Жизнь делится на детство, юность и отрочество. Все, у меня детство закончилось, сейчас началась юность.

Теперь надо работать и трудиться. Я бросил хулиганить, бросил пить, начал заниматься спортом. Понял, что алкоголь и спорт несовместимы», – сказал Александр.

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