Бонусы UFC 278: Эдвардс – лучшее выступление турнира

В Солт-Лейк-Сити (Юта) завершился турнир UFC 278, в главном событии которого прошел титульный бой в полусреднем весе между и .

Сенсационную победу нокаутом на последней минуте поединка одержал англичанин, получивший бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

Аналогичный приз получил Виктор Альтамирано, нокаутировавший в первом раунде Даниэла Да Силву.

Бонусы за лучший бой вечера получили и (победа бразильца единогласным решением судей).

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