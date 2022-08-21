Бонусы UFC 278: Эдвардс – лучшее выступление турнира

Теги UFC Люк Рокхолд Леон Эдвардс Камару Усман Пауло Коста UFC 278 Бокс/MMA/UFC

В Солт-Лейк-Сити (Юта) завершился турнир UFC 278, в главном событии которого прошел титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

Сенсационную победу нокаутом на последней минуте поединка одержал англичанин, получивший бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

Аналогичный приз получил Виктор Альтамирано, нокаутировавший в первом раунде Даниэла Да Силву.

Бонусы за лучший бой вечера получили Пауло Коста и Люк Рокхолд (победа бразильца единогласным решением судей).

Видео нокаута в бою Эдвардса и Усмана на UFC 278

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