Шлеменко – о завершении карьеры: «Спроси лучше Илича: «Кто такой Вячеслав Василевский?»

Российский боец ММА Александр Шлеменко резко ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в случае поражения от Александра Илича.

«Шторму» не понравилось, что журналист на пресс-конференции затронул эту тему, указав на возраст и большой послужной список бойца.

«Я сюда приехал че? Слушать про свой возраст? Про то, что если ты проиграешь... а на хрена я об этом буду говорить, объясни мне?

Ты лучше задай вопрос Иличу: «Кто такой ? Знают ли его в Европе вообще как бойца?»

Вот это спроси – это будет интересно, вот это будет нерв. А это какая-то тупость реально. Извини, конечно, но ты меня просишь, чтобы я обсуждал, что мне чего-то не хватает...

Мне, может, об стену сразу убиться, чтобы тебе легче жилось?! Я не понимаю таких вопросов, как на них отвечать?» – ответил Шлеменко.

Шлеменко признался, что уважает Емельяненко: «Говорю, что не надо употреблять, а он все показывает на своем примере»

Александр Шлеменко: «Человека-паука никогда не будет»