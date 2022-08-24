Ян занял 8-е место в рейтинге бойцов UFC от The Independent. Стерлинга нет в списке

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян попал в десятку сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории по версии британского издания The Independent.
Россиянин занял восьмую строчку, расположившись между бывшим чемпионом тяжелого дивизиона Стипе Миочичем и новоиспеченным владельцем титула в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.
Рейтинг возглавил чемпион полулегкого веса и лидер официального рейтинга P4P Алекс Волкановски. Примечательно, что действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг оказался вне десятки сильнейших по мнению авторов издания.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
- Алекс Волкановски, чемпион в полулегком весе и лидер рейтинга P4P;
- Камеру Усман, бывший чемпион в полусреднем весе;
- Исраэль Адесанья, чемпион в среднем весе;
- Чарльз Оливейра, бывший чемпион в легком весе;
- Фрэнсис Нганну, чемпион в тяжелом весе;
- Роберт Уиттакер, бывший чемпион в среднем весе;
- Леон Эдвардс, чемпион в полусреднем весе;
- Петр Ян, бывший чемпион в легчайшем весе;
- Стипе Миочич, бывший чемпион в тяжелом весе;
- Дастин Порье, бывший временный чемпион в легком весе.
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