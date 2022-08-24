Ян занял 8-е место в рейтинге бойцов UFC от The Independent. Стерлинга нет в списке

Бывший чемпион в легчайшем весе Петр Ян попал в десятку сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории по версии британского издания The Independent.

Россиянин занял восьмую строчку, расположившись между бывшим чемпионом тяжелого дивизиона и новоиспеченным владельцем титула в полусреднем весе .

Рейтинг возглавил чемпион полулегкого веса и лидер официального рейтинга P4P Алекс Волкановски. Примечательно, что действующий чемпион в легчайшем весе оказался вне десятки сильнейших по мнению авторов издания.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

Алекс Волкановски, чемпион в полулегком весе и лидер рейтинга P4P; Камеру Усман, бывший чемпион в полусреднем весе; Исраэль Адесанья, чемпион в среднем весе; Чарльз Оливейра, бывший чемпион в легком весе; Фрэнсис Нганну, чемпион в тяжелом весе; Роберт Уиттакер, бывший чемпион в среднем весе; Леон Эдвардс, чемпион в полусреднем весе; Петр Ян, бывший чемпион в легчайшем весе; Стипе Миочич, бывший чемпион в тяжелом весе; Дастин Порье, бывший временный чемпион в легком весе.

Мераб Двалишвили: «Уважаю Петра Яна, но когда он говорит чепуху, я буду отвечать»

Петр Ян про Двалишвили: «Ни борьбы, ни ударки»