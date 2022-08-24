Ян занял 8-е место в рейтинге бойцов UFC от The Independent. Стерлинга нет в списке

Теги UFC Стипе Миочич Петр Ян Леон Эдвардс Алекс Волкановски Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян попал в десятку сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории по версии британского издания The Independent.

Россиянин занял восьмую строчку, расположившись между бывшим чемпионом тяжелого дивизиона Стипе Миочичем и новоиспеченным владельцем титула в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

Рейтинг возглавил чемпион полулегкого веса и лидер официального рейтинга P4P Алекс Волкановски. Примечательно, что действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг оказался вне десятки сильнейших по мнению авторов издания.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Алекс Волкановски, чемпион в полулегком весе и лидер рейтинга P4P;
  2. Камеру Усман, бывший чемпион в полусреднем весе;
  3. Исраэль Адесанья, чемпион в среднем весе;
  4. Чарльз Оливейра, бывший чемпион в легком весе;
  5. Фрэнсис Нганну, чемпион в тяжелом весе;
  6. Роберт Уиттакер, бывший чемпион в среднем весе;
  7. Леон Эдвардс, чемпион в полусреднем весе;
  8. Петр Ян, бывший чемпион в легчайшем весе;
  9. Стипе Миочич, бывший чемпион в тяжелом весе;
  10. Дастин Порье, бывший временный чемпион в легком весе. 

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