Тайсон Фьюри: «Мой кузен был убит ножом в шею»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что его двоюродного брата убили.

«Мой кузен бы убит ножом в шею. Это становится нелепо, что идиоты носят ножи. Необходимо остановить это как можно быстрее.

Британское правительство должно ужесточить наказание за преступления с применением ножа. Это пандемия, и вы не знаете, насколько все плохо, пока она не коснется одного из вас!

Жизнь очень драгоценна, но ее можно очень быстро отнять. Наслаждайтесь каждым моментом.

Покойся с миром, Рико Бартон. Пусть Господь подарит тебе хорошее место на небесах. Скоро увидимся», – написал Фьюри в социальных сетях.

Фьюри о бое с Усиком: «Отберу у украинского бомжары пояса так же, как сделал это с прошлым украинским бомжарой»

Александр Усик: «Либо я буду драться с Тайсоном Фьюри, либо не буду драться вообще»