Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана в главном событии UFC 278

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман UFC 278 Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

В Солт-Лейк-Сити (Юта) завершился турнир UFC 278, в главном событии которого состоялся титульный бой в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.

Сенсационную победу нокаутом одержал английский боец, ставший чемпионом в 77 килограммах.

Британец в начале поединка удивил соперника уверенной стойкой и успешным тейкдауном с попыткой удушения, однако с течением времени Усман забрал инициативу и вел бой к победе, однако Эдвардс шокировал Камару точным ударом ногой по голове.

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