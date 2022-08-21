Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана в главном событии UFC 278

В Солт-Лейк-Сити (Юта) завершился турнир UFC 278, в главном событии которого состоялся титульный бой в полусреднем весе между и .

Сенсационную победу нокаутом одержал английский боец, ставший чемпионом в 77 килограммах.

Британец в начале поединка удивил соперника уверенной стойкой и успешным тейкдауном с попыткой удушения, однако с течением времени Усман забрал инициативу и вел бой к победе, однако Эдвардс шокировал Камару точным ударом ногой по голове.

UFC 278: реванш Усман – Эдвардс, Коста победил Рокхолда, Альдо проиграл Двалишвили и другие результаты