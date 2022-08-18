Беркова вызвала на бой футболиста Тарасова: «Бери с собой свою женушку, которая тебе поддакивает, скрывая абьюзерские отношения»

Бывшая порноактриса Елена Беркова обратилась к экс-футболисту сборной России Дмитрию Тарасову, вызвав его на бой.

«Эй, Дима Тарасов! Ты говоришь, что спорт – это твоя жизнь. Сколько тебе заплатили, чтобы ты сказал такую чушь? Да ты посмешище русского футбола.

И я вызываю тебя на бой! И бери с собой свою женушку Настю Костенко, которая постоянно тебе поддакивает, скрывая абьюзерские отношения в семье», – сказала Беркова в видеообращении.

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