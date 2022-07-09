Елена Беркова вызвала на бой депутата Милонова: «Обещаю, сильно бить вас не буду»

Бывшая порноактриса и начинающий боец Елена Беркова бросила очередной вызов. На этот раз она захотела провести бой с депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

«Я собираюсь подраться с настоящим политиком. Виталий Валентинович Милонов, я выбираю вас! Вы же уже имеете бойцовский опыт?

Я уверена, что не откажете в любезности девушке. Обещаю, сильно бить вас не буду, просто немного развлекусь с вами в октагоне.

Надеюсь, вы имеете достаточно мужества, чтобы противостоять девушке. Лед и нашатырь с меня», – сказала Беркова в своем видеообращении.

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