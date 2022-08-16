Во сколько бой Александр Усик – Энтони Джошуа 2 реванш: время начала поединка 20 августа в Саудовской Аравии

Вечером 20 августа состоится бой в тяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Jeddah Super Dome» в Джидде, Саудовская Аравия. Тяжеловесам предстоит сразиться за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Александр Усик — украинский боксер (тяжелый вес). На протяжении 8 лет выходит на ринг как профессиональный боксер, за это время на его счету 19 побед и ни единого поражения. Александр является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Его предыдущий бой состоялся 25 сентября прошлого года против Энтони Джошуа. В этой схватке Усик одержал победу единогласным решением судей.

Энтони Джошуа — британский боксер, выступающий в тяжелом весе. В течение 8 лет является профессиональным боксером, а на сегодняшний день в его активе 24 победы и 2 проигрыша. Бывший Чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлой весовой категории. Свой крайний бой Джошуа провел 25 сентября 2021 года в схватке с Александром Усиком, где потерпел поражение единогласным решением судей.

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