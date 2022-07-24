Где смотреть бой Усик — Джошуа 2 реванш: во сколько прямая трансляция 20 августа за титулы WBA Super, WBO и IBF

20 августа пройдет вечер бокса, главным событием которого станет реванш Александра Усика против Энтони Джошуа за титулы WBA Super, WBO и IBF.

Джошуа – олимпийский чемпион-2012, в профи выступает с 2013 года. Энтони провел 25 поединков и одержал 24 победы. Долгое время он оставался непобежденным, но в 2019-м неожиданно проиграл нокаутом Энди Руису-младшему. В реванше британец легко разобрался с мексиканцем и вернул себе все титулы, однако в следующем поединке Александр Усик без труда одержал над ним победу единогласным решением судей. В послужном списке Джошуа боксера есть Владимир Кличко, Диллиан Уайт, Александр Поветкин, Джозеф Паркер, Карлос Такам, Кубрат Пулев, Доминик Бризил.

Его соперник – Александр Усик – бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Является непобежденным боксером (19–0). Александр побеждал Мурата Гассиева, Майриса Бриедиса, Марко Хука, Кшиштофа Гловацки, Майкла Хантера, Табисо Мчуну. В 13 случаях украинцу тяжеловесу удалось финишировать соперников.

Где смотреть бой Усик — Джошуа 2