Прогноз на бой Александр Усик — Энтони Джошуа 2 реванш: коэффициенты на бой, кто победит 20 августа

20 августа на Diriyah Arena в городе Эд-Диръия, ОАЭ украинский боксер Александр Усик проведет защиту титулов WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе в реванше против британца Энтони Джошуа.

Коэффициенты Усик — Джошуа 2

Александр — 1.60

Энтони — 2.82

Усик в первом бою с Джошуа показал нам то, чего так давно не хватало тяжелому дивизиону. Вдобавок к Тайсону Фьюри среди тяжей появился новый скоростной и умный панчер. Скорее, второй бой протечет также, как и первый. Может быть, Энтони в начальных раундах покажет какие-то заготовки, но когда они не пройдут, мы увидим повтор первого противостояния.

Вряд ли Александр позволит пошатнуть себя или проявит хоть малейшую слабость, или неуверенность. Его победа явно станет куда более ярким событием, причем не только для боксерского мира. Он понимает уровень ответственности и готов повторить первый поединок минута в минуту.

Прогноз на бой Усик — Джошуа 2: победа Александра Усика по очкам.