Взвешивание UFC Сан-Диего: Вера тяжелее Круза, Кларк – Мурзаканова

Вечером 12 августа состоялась церемония участников UFC Сан-Диего, где в главном событии встретятся бойцы легчайшего дивизиона Марлон Вера и .

Результаты взвешивания мейн-карда:

• Марлон Вера (61,46 кг) – Доминик Круз (61,23 кг);

• Нэйт Ландвер (65,99 кг) – Давид Онама (65,77 кг);

• Язмин Ауреги (51,93 кг) – Ясмин Лусиндо (52,61 кг);

• Дэвин Кларк (92,98 кг) – Азамат Мурзаканов (92,53 кг);

• Присцила Качоэйра (61,23 кг) – Ариани Липски (61,46 кг);

• Бруно Сильва (84,36 кг) – Джеральд Мершарт (83,91 кг).

Главные бои турнира начнутся 14 августа в 02:00 по московскому времени.

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