Букмекерская компания «Мелбет» – титульный партнер чемпионата STRELKA

БК «Мелбет» объявила о начале сотрудничества с ММА-промоушеном STRELKA.

В сезоне-2022 «Мелбет» выступит титульным партнером и генеральным спонсором чемпионата, в рамках которого пройдет более 10 турниров в разных городах России и СНГ.

По условиям соглашения БК «Мелбет» получает права на брендинг ринга и визуальных элементов турниров, а также интеграции в ТВ и онлайн-трансляции. Кроме того, соглашение предполагает ряд совместных digital-активностей в социальных сетях партнера.

STRELKA – крупнейший организатор уличных боев в России, СНГ и по всему миру. Бои проводятся на песчаных рингах и под открытым небом. К участию в боях допускается любой желающий. За десять лет в боях чемпионата приняли участие более 7000 участников из 45 городов и 10 стран.

Кроме того, STRELKA – еще и крупнейшая спортивная медиа платформа, включающая в себя Youtube-каналы, социальные сети и ТВ-эфиры.

«В этом году мы сделали значимые шаги по развитию спонсорского направления и не собираемся на этом останавливаться! Помимо титульного партнерства с «Мелбет» Первая Лига», мы развиваем и другие спортивные направления.

В рамках нового партнерства с чемпионатом STRELKA мы хотим поддержать развитие культуры боев, а также масштабировать нашу коммуникацию с аудиторией и окончательно укрепить знание о нашем бренде как самом надежном букмекере», – сказал директор по маркетингу БК «Мелбет» Роман Кожевников.

«Мы рады начать сотрудничество с крупнейшей отечественной букмекерской компанией «Мелбет». Нашему авторитету доверяют более 2,5 млн настоящих ценителей единоборств.

Чтобы они могли выбрать для своих ставок лучшую платформу на российском рынке – нам было важно заключить сотрудничество именно с честным и надежным букмекером, таким как «Мелбет». Желаем удачи игрокам и настоящим ценителям спорта!» – сказал организатор и главный рефери чемпионата Вячеслав Киселев.

Первый совместный турнир состоится на крупнейшем фестивале мотокультуры Bikers brothers festival, который пройдет 20 августа в Московской области.