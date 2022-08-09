Абубакар Нурмагомедов и Гаджи Омаргаджиев подерутся на UFC 280

UFC занимается разработкой поединка в полусреднем весе между Абубакаром Нурмагомедовым и Гаджи Омаргаджиевым, сообщает MMA Fighting.

По данным портала, поединок еще официально не утвержден. Планируется, что россияне подертуся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) 22 октября.

Нурмагомедов провел в UFC два поединка: начал с поражения Давиду Заваде, затем победил Джареда Гудена.

Омаргаджиев провел в сильнейшем промоушене планеты один поединок, уступив Кайо Борральо.

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