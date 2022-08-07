Джефф Нил – о следующем сопернике: «Я нацелил свой взгляд на Гилберта Бернса»

Рейтинговый полусредневес UFC Джефф Нил заявил, что хочет подраться с Гилбертом Бернсом после победы над Висенте Луке на UFC Vegas 59.

«Честно говоря, я нацелил свой взгляд на . Я хочу подраться с ним в следующем поединке.

Я побил парня с шестой строчки рейтинга, значит, я теперь сам должен занимать шестую строчку. А кто есть выше меня? Гилберт.

Он как раз ничем не занят. С Белалом я уже дрался. Белала я уже побил. И я не думаю, что Белал захочет снова проиграть мне, поэтому я собираюсь встретиться с Гилбертом», – сказал Нил.

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