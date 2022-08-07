Нил – о победе над Луке: «Я ждал возможности подраться с Висенте, он разбудил во мне зверя»

Рейтинговый полусредневес UFC Джефф Нил, нокаутировавший Висенте Луке в мейн-карде UFC Vegas 59, заявил, что ждал шанса выступить против такого бойца.

«Я ждал возможности подраться с кем-то вроде Люке. Потому что чем сильнее оппонент, тем сильнее я выкладываюсь.

Он смог разбудить во мне зверя. У меня есть привычка расслабляться во втором раунде, особенно если я жестко провел первый.

Это, конечно, глупо, поскольку он начал переворачивать ход поединка. Однако в третьем раунде я собрался и вынес его», – сказал Нил.

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