Глава «Нашего дела» ответил Хасиеву: «Мы только включили первую скорость, а ACA идет в никуда»

Теги ACA Наше Дело Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Артур Арутюнян, босс промоушена «Наше дело» ответил основателю ACA Майрбеку Хасиеву, который последовательно критикует поп-ММА-промоушены. 

«Я вообще не стал бы различать ММА и поп-ММА. Это тот же самый вид спорта. Да, моделирован по-новому. Мы тоже продвигаем спорт в массы, но мы идем по пути UFC, если брать эту лигу за пример, а если быть точнее по своему уникальному вектору. 

Промоушен АСА не идет, мне кажется, вообще никуда. При всем уважении к Майрбеку Хасиеву, он говорит, что мы заглохнем, но заглохли как раз они, а мы только включили первую скорость», – сказал Арутюнян.

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