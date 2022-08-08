Основатель АСА – про реакцию Дэйны Уайта: «Пусть перенимает опыт, работает»

Основатель АСА Майрбек Хасиев ответил на реакцию президента UFC Дэйны Уайта, который назвал поступок Хасиева непрофессиональным, но крутым. 24 июля в Сочи Хасиев прервал четвертьфинал Гран-при между Рашидом Магомедовым и Али Баговым из-за пассивности обоих бойцов.

«Возразить здесь трудно. Но иногда непрофессионализм и крутость могут параллельно соответствовать. Что такое профессионализм? Это какие-то прописанные истины. А что такое крутость? Это спонтанное решение.

Вот это спонтанное решение может попасть как в ноль, так и в десятку. Ну, наверное, в десятку попали. Все. Пусть перенимает опыт, работает.

Как воспринял слова Уайта? С улыбкой, конечно. Мне смешно было. И понравилась адекватность человека. Он явно адекватный, это видно. Другой бы сказал, мы же видим подавляющее число комментариев: «Сумасброд, трали-вали, вали-трали». Иногда спонтанность попадает в десятку», – сказал Хасиев,

Бой между Баговым и Магомедовым в итоге признали несостоявшимся.

Президент UFC про остановку боя в ACA из-за пассивности: «Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто круто!»