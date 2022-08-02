Резников ответил на оскорбления от Хейбати: «Встряхну тебя, где поймаю»

Мохаммад Хейбати, известный по выступлениям в поп-ММА и AMC Fight Night, в интервью Асланбеку Бадаеву назвал казахстанского бойца Артема Резникова «лысым карликом и пообещал его выиграть».

Артем не оставил это без внимания:

«Обижаться не буду, конечно, но и развивать эту тему тоже не собираюсь. Так как все понимаем, что этого боя не будет. Просто встряхну тебя, где поймаю. Не на какой-нибудь беспонтовой конференции, буду искать в зале, где-нибудь на сборах, на улице. Обещаю, я тебя настигну, и со мной это не прокатит. Одному позволишь, все начнут».

Хейбати получил известность в Казахстане после боя с Муратбеком Касымбаем, после которого оба бойца нелицеприятно высказывались друг о друге в прессе.15:37

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