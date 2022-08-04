Тиаго Сантос – о бое с Джамахалом Хиллом: «Предлагаю устроить рубку в стойке»

Рейтинговый полутяжеловес UFC Тиаго Сантос, который в грядущие выходные проведет поединок против Джамахала Хиллом в главном событии UFC on ESPN 40, оценил способности оппонента.

«Он жесткий соперник, агрессивный. В его рекорде есть победы нокаутами, но в этом дивизионе ни у кого нет столько побед нокаутами, сколько у меня.

Так что посмотрим. Предлагаю устроить рубку в стойке. Посмотрим, кто после этого останется стоять на ногах», – сказал Сантос.

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