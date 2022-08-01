Оскар Де Ла Хойя предложил Джейку Полу подраться с Нейтом Диазом

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя отреагировал на отмену боя между блогером Джейком Полом и боксером Хасимом Рахманом-младшим.
«Мне жаль из-за отмены боя в связи с тем, что непрофессиональные бойцы не делают вес. Давайте поговорим о поединке Джейка Пола против Нейта Диаса, когда его отпустит UFC.
Представляете, как за этим стоит машина Golden Boy? Это будет огромный бой», – написал Де Ла Хойя.
Бой Джейка Пола и Хасима Рахмана-младшего отменен из-за проблем с весом у боксера
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