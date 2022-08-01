Бой Джейка Пола и Хасима Рахмана-младшего отменен из-за проблем с весом у боксера

Промоутерская компания MVP Promotion сообщила об отмене боя между блогером и Хасимом Рахманом-младшим.

Сообщается, что причиной отмены стали проблемы Рахмана с весом. Бой должен был состояться 6 августа в лимите первого тяжелого веса (до 90,7 кг).

На момент подписания контракта вес Рахмана составил 98 кг, однако на последней церемонии взвешивания команда боксера сообщила, что он похудел менее чем на полкилограмма. Из-за этого команда Пола отказалась от поединка.

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