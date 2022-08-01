Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении карьеры: «Все это ложь и провокация»

Российский боец опроверг заявления в СМИ о завершении им карьеры.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Здесь дебилы в лице СМИ выпустили информацию, а другие, не проверив ее достоверность, перепечатали.

Весь интернет сейчас забит новостями о том, что я якобы завершил карьеру из-за каких-то старых травм.

Все это ложь и провокация. Это все желтая пресса печатает, чтобы поднять себе рейтинг и как-то обратить на себя внимание. У меня есть верифицированные аккаунты в соцсетях, с галочкой, других аккаунтов у меня не существует», – сказал Емельяненко.

В сентябре у 40-летнего Емельяненко запланирован бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком на турнире Hardcore Boxing.

Дмитрий Кудряшов: «У Емельяненко поражена нервная система. Саше пора на покой, не нужно испытывать судьбу»

Емельяненко все-таки подерется с Дациком. Конфликт длится больше 10 лет – бойцы долго решали, кто из них сидел в «петушатнике»