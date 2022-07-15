Спарринг-партнер Пола: «Хасим Рахман – очень жесткий для Джейка»

Энтони Тейлор, спарринг-партнер , поделился ожиданиями от поединка блогера против Хасима Рахмана-младшего.

«Хасим очень опытен. Джейк – мой мальчик, но для него это очень жестко. Джейк должен провести 10 боев за карьеру, а не так рано выходить против Хасима. Он должен драться с ним при рекорде 10-0, а не 5-0. Он делает 5 шагов вперед. Бой с Хасимом намного сложнее, чем с Томми Фьюри.

У Томми нет родословной или любительского опыта, как у Хасима. Поэтому вы должны отдать должное Джейку, он хочет доказать, что люди ошибаются, и я думаю, что он может это сделать. Он может переплюнуть этого парня.

Это большой риск, когда на кону потеря непобежденного рекорда. Но если Джейк проиграет, то это всего лишь одно поражение в его послужном списке, многие великие бойцы проигрывали. Не каждый может быть Мейвезером», – сказал Тейлор.

Поединок Пола и Рахмана-младшего пройдет 6 августа.