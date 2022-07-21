Александр Густафссон: «Чимаев уничтожит Диаза и получит титульный бой»

Полутяжеловес UFC Александр Густафссон поделился ожиданиями от боя полусредневесов и .

«Думаю, это хороший бой для Хамзата. Думаю, Хамзат его уничтожит. Дадут ли ему титульный бой после этого? Думаю, да.

Я помню, как мы впервые увиделись в зале с Хамзатом. Он был очень силен и умел отлично бороться. Еще он тренировался очень много — хотел делать это по несколько раз в день. Теперь мы все знаем его имя.

Казался ли он странным? Я бы не сказал. Обычный молодой парень, который хочет тяжело работать», – сказал Густафссон.

Бой Чимаева и Диаза состоится 10 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе.

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