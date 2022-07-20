Дэйна Уайт: «С тех пор, как мы анонсировали бой Диаза и Чимаева, мой гребаный телефон просто взорвался»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал организацию боя между полусредневесами Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

«Этот поединок хотят увидеть все. С тех пор, как мы анонсировали его, мой гребаный телефон просто взорвался. В соцсетях все только его и обсуждают.

Это интересный бой, люди рады. Нейт — большая звезда, и Хамзат тоже. Не знаю, будет ли это последний поединок Диаза в UFC, но толпа с ума сходит, когда он выходит в октагон. Громадная звезда.

Главное в этом спорте — делать бои. И этому поединку люди очень рады. Дело не в том, что у Нейта большая победная серия. Он просто парень, который выходит драться, и ты знаешь, что он покажет. Так же было с Артуро Гатти в свое время.

Мы с Нейтом сели в офисе и я сказал ему: «Делай что хочешь, парень». Не могу, что с ним было сложно договориться.

Главное, чтобы поединок имел смысл и оба были готовы. Не забывайте, что Хамзат побывал в нокдауне, вытащил сумасшедший бой с Гилбертом Бернсом. Это была война, так что ему тоже нужно было время», – сказал Уайт.

Бой Чимаева и Диаза запланирован 10 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе.

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