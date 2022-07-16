Брайан Ортега: «Жозе Альдо – величайший полулегковес. У него огромное количество защит титула»

Бывший претендент на титул UFC в полулегком весе Брайан Ортега назвал величайшего полулегковеса всех времен.
«Я думаю, на данный момент это Жозе Альдо, поскольку у него огромное количество защит титула.
Я помню, я только начинал свою профессиональную карьеру, когда он перешел из WEC в UFC.
Тот факт, что он правил дивизионом столько лет, пока не проиграл Максу, говорит о многом», – сказал Ортега.
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