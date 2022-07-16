Брайан Ортега: «Жозе Альдо – величайший полулегковес. У него огромное количество защит титула»

Теги полулегкий вес UFC MMA Жозе Альдо Брайан Ортега Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в полулегком весе Брайан Ортега назвал величайшего полулегковеса всех времен.

«Я думаю, на данный момент это Жозе Альдо, поскольку у него огромное количество защит титула.

Я помню, я только начинал свою профессиональную карьеру, когда он перешел из WEC в UFC.

Тот факт, что он правил дивизионом столько лет, пока не проиграл Максу, говорит о многом», – сказал Ортега.

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