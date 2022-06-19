Дамир Исмагулов: «Хочу, чтобы Серроне был следующим»

Российско-казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов выступил с заявлением после победы над Гурамом Кутателадзе на UFC on ESPN 37.

«Чем сильнее соперник, тем лучше я дерусь. Хотите увидеть шоу – дайте мне соперника из топ-15, дайте мне соперника из топ-10.

Я полностью уверен в себе и готов к любому вызову. Чем лучше соперник, тем лучше я дерусь.

Я слышал, что у Серроне нет соперника, поэтому, я хочу, чтобы он был следующим», – сказал Исмагулов.

На UFC on ESPN 37 Серроне должен был драться с Джо Лаузоном, но бой отменили из-за травмы соперника.

Дэйна Уайт про срыв боя Серроне и Лаузона: «Все это похоже на противостояние Хабиба и Фергюсона»

UFC on ESPN 37: Каттар проиграл Эмметту, поединок Серроне и Лаузона отменен и другие бои