Дональд Серроне завершил карьеру после проигрыша Джиму Миллеру на UFC 276

Боец ММА Дональд Серроне сразу после поражения от соотечественника Джима Миллера в рамках турнира UFC 276 объявил о завершении карьеры.
Бой завершился во втором раунде победой Миллера сабмишном.
«Я больше не люблю это. Я с трудом заставляют себя готовиться к боям, и это был самый длинный тренировочный лагерь в моей жизни.
Я никому не жалуюсь, но я больше это не люблю. Это была адская работенка, и надеюсь, однажды я попаду в Зал Славы UFC», – сказал Ковбой.
Серроне провел в карьере 53 боя, из которых выиграл 36.