Дональд Серроне завершил карьеру после проигрыша Джиму Миллеру на UFC 276

Боец ММА Дональд Серроне сразу после поражения от соотечественника Джима Миллера в рамках турнира UFC 276 объявил о завершении карьеры.

Бой завершился во втором раунде победой Миллера сабмишном.

«Я больше не люблю это. Я с трудом заставляют себя готовиться к боям, и это был самый длинный тренировочный лагерь в моей жизни.

Я никому не жалуюсь, но я больше это не люблю. Это была адская работенка, и надеюсь, однажды я попаду в Зал Славы UFC», – сказал .

Серроне провел в карьере 53 боя, из которых выиграл 36.