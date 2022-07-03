Дональд Серроне завершил карьеру после проигрыша Джиму Миллеру на UFC 276

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Джим Миллер Дональд Серроне UFC 276 Бокс/MMA/UFC

Боец ММА Дональд Серроне сразу после поражения от соотечественника Джима Миллера в рамках турнира UFC 276 объявил о завершении карьеры.

Бой завершился во втором раунде победой Миллера сабмишном.

«Я больше не люблю это. Я с трудом заставляют себя готовиться к боям, и это был самый длинный тренировочный лагерь в моей жизни.

Я никому не жалуюсь, но я больше это не люблю. Это была адская работенка, и надеюсь, однажды я попаду в Зал Славы UFC», – сказал Ковбой.

Серроне провел в карьере 53 боя, из которых выиграл 36.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные