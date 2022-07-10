Рафаэль Физиев: «Дайте мне кого-нибудь из топ-5, я готов»

Азербайджанский легковес UFC Рафаэль Физиев прокомментировал победу над на UFC Vegas 58.

«Я все раунды пытался выйти на финиш. Устал, но кто говорил, что у меня нет выносливости? Что он повалит меня и заставит сдаться? Он только один раз меня повалил и я тут же встал.

Шон Шелби, ты отлично делаешь свою работу, и я уверен, что ты найдешь для меня хороший бой, чтобы я выдал еще один нокаут в пятом раунде. Дай мне кого-нибудь из топ-5, я готов», – сказал Физиев.

Видео нокаута в бою Физиева и Дос Аньоса

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