Джефф Монсон: «У меня нет ненависти к Америке, но свою жизнь я стану выстраивать в России»

Ветеран ММА Джефф Монсон, имеющий российское гражданство, заявил, что хотел бы остаться жить в России, несмотря на нестабильное положение.

«Я получал гражданство не по соображениям бизнеса или чего-то еще, а потому что хотел здесь жить. Если кому-то здесь не по душе — ну и до свидания!

Примерно то же самое я чувствую в отношении тех этнических русских, кто сбежал за границу в эти трудные времена. Трусость и зацикленность на собственных интересах — это не русские ценности. Без них наша страна будет только лучше.

Я никогда не скажу: «Не хочу в Америку!» У меня нет злости или ненависти к ней. Буду приезжать туда, но свою жизнь стану выстраивать здесь.

Разумеется, продолжаю общаться с сыном и двумя дочерями, которые остались в Штатах, с друзьями, родственниками. Мой брат — полицейский. А папа вообще американский солдат и всегда был милитаристом, хотя потом начал менять свое мнение…

Поэтому важно рассказывать им о том, что на самом деле происходит в России, про конфликт с Украиной. Как и все остальные в США, они читают и смотрят западные СМИ, а стиль, в котором преподносят события американские журналисты, далек от объективности», – считает Монсон.

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