Стерлинг про бой Физиева и Дос Аньоса: «Остановка была слишком быстрой»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу Рафаэля Физиева над Рафаэлем Дос Аньосом.
На UFC Vegas 58 Физиев победил Дос Аньоса нокаутом в пятом раунде.
«Марк Смит — один из лучших рефери, но остановка была слишком быстрой. Суровая отмашка.
Хотелось бы увидеть, сможет ли РДА восстановиться. Мне кажется, что бойцы очень быстро приходят в себя. Это ведь бой? Мы принимаем и наносим удары.
Я думаю, что РДА был сильно потрясен, но я хотел бы увидеть, восстановится он или нет. Тем не менее, это наша игра. Игра на тоненького. Отличная победа, Физиев!» – написал Стерлинг в соцсетях.
Видео нокаута в бою Физиева и Дос Аньоса
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