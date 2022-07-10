Стерлинг про бой Физиева и Дос Аньоса: «Остановка была слишком быстрой»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Алджамейн Стерлинг Рафаэль Физиев UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу Рафаэля Физиева над Рафаэлем Дос Аньосом.

На UFC Vegas 58 Физиев победил Дос Аньоса нокаутом в пятом раунде.

«Марк Смит — один из лучших рефери, но остановка была слишком быстрой. Суровая отмашка.

Хотелось бы увидеть, сможет ли РДА восстановиться. Мне кажется, что бойцы очень быстро приходят в себя. Это ведь бой? Мы принимаем и наносим удары.

Я думаю, что РДА был сильно потрясен, но я хотел бы увидеть, восстановится он или нет. Тем не менее, это наша игра. Игра на тоненького. Отличная победа, Физиев!» – написал Стерлинг в соцсетях.

Видео нокаута в бою Физиева и Дос Аньоса

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