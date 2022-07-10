Бонусы UFC Vegas 58: Физиев и еще три бойца получили по 50 тысяч долларов

UFC подвел итоги турнира UFC Vegas 58, который состоялся в ночь на 10 июля в Лас-Вегасе.

Поединком вечера признан бой Майкла Джонсона и Джейми Малларки. Победу раздельным решением судей праздновал Малларки.

Еще по 50 тысяч долларов получили за лучшее выступление вечера , нокаутировавший Дос Аньоса в пятом раунде, и Чейз Шерман, который нокаутировал Джареда Вандераа в третьем раунде.

Отметим, что Физиев получает бонус от UFC в пятый раз подряд.

Видео нокаута в бою Физиева и Дос Аньоса