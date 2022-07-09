Чисора – об отношении к Усику: «В ринге мы как два быка, но затем нам отрезают яйца и мы становимся друзьями»

Британский боксер-тяжеловес рассказал, что не испытывает никакого негатива к украинскому чемпиону мира Александру Усику.

Напомним, что бойцы встречались в ринге в 2020 году, тогда победу единогласным решением судей одержал Усик.

«Нет никакого соперничества или ненависти к другому бойцу. Это бокс. Мы два быка в сарае, и каждый пытается доказать, что он более крутой мужик.

Но затем, когда нам отрезают яйца, мы становимся друзьями. Вот как это вижу я. Я дружу со всеми бойцами. Неважно, нокаутировал ли ты меня, но если я тебя увижу, то обниму», – сказал Чисора.

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