Чисора – о встрече с Усиком: «Он выглядел уставшим, сказал, что плавал 5 часов»

Британский боксер-тяжеловес рассказал о встрече с чемпионом мира в лондонской бане.

«Это было очень забавно. Когда я устаю, я хожу туда. Я закончил, и владелец этой бани, Алекс, спросил: «Ты идешь домой? Дай мне одну секунду».

Так что я сел на диване и услышал: «Деррррек!» Это был Усик. Я поговорил с ним, спросил, что у него новенького.

Он выглядел уставшим. Он сказал: «Я устал, я только что плавал пять часов». Было приятно с ним встретиться», – сказал Чисора.

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