Даррен Тилл из-за травмы выбыл из поединка против Джека Херманссона

Британский полусредневес UFC Даррен Тилл не сможет подраться с .

Бой, запланированный 23 июля на 208 в Лондоне, отменен из-за травмы Тилла.

Его место в карде займет Крис Кертис, согласившийся выйти на бой против Херманссона на коротком уведомлении.

34-летний Кертис ведет серию из восьми побед подряд, 33-летний Херманссон в последнем поединке проиграл Шону Стрикленду.

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