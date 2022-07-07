Даррен Тилл из-за травмы выбыл из поединка против Джека Херманссона

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Даррен Тилл Джек Херманссон UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Британский полусредневес UFC Даррен Тилл не сможет подраться с Джеком Херманссоном.

Бой, запланированный 23 июля на UFC Fight Night 208 в Лондоне, отменен из-за травмы Тилла.

Его место в карде займет Крис Кертис, согласившийся выйти на бой против Херманссона на коротком уведомлении.

34-летний Кертис ведет серию из восьми побед подряд, 33-летний Херманссон в последнем поединке проиграл Шону Стрикленду.

Люк Рокхолд: «Стрикленд в бою с Перейрой показал, насколько же он тупой»

UFC анонсировал бой Муслима Салихова 16 июля против Ли Цзиньляна

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные