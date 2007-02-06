Бой Макгрегор – Серроне собрал миллион платных трансляций на стриминге ESPN+. Это рекорд

Бой между экс-чемпионом в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дональдом Серроне стал первым спортивным событием, которому удалось продать миллион платных трансляций на стриминге ESPN+.

Это рекорд для ESPN с момента сотрудничества с UFC.

Предыдущий рекорд принадлежал поединку блогеров KSI и Логана Пола. Они собрали 814 тысяч покупок PPV.

Разница в том, что бой Пол – KSI стоил 10 долларов, а трансляция Макгрегор – Серроне обошлась зрителям в 70 долларов, а также месячная подписка на стриминговую платформу в размере 4,99 доллара. Таким образом, общая выручка составила 75 миллионов долларов.

Бой Макгрегор – Серроне состоялся 18 января на турнире UFC 246 и завершился победой Конора в первом раунде.

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