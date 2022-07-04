Майк Тайсон – о тюрьме: «Лучшие три года в моей жизни»

Легендарный боксер-тяжеловес Майк Тайсон признался, что благодарен времени, проведенному в тюрьме.
Напомним, что бывший абсолютный чемпион мира провел в заключении три года за изнасилование.
«Я просто был очень благодарен. Я крутой парень, хороший человек. Я ко всем хорошо относился. В тюрьме я провел три лучших года своей жизни.
Хотя у меня не было моих миллионов, но я обрел спокойствие. Деньги ничего не значат, когда ты не живешь в спокойствии.
Просто необходимо удерживать баланс. Нужно, чтобы твое здравомыслие определяло все сферы жизни», – сказал Тайсон.
Майк Тайсон – о Джейке Поле: «Он талантлив и делает много хорошего для бокса»