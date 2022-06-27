Волкановски хочет драться с Махачевым: «Есть шанс, что он будет чемпионом, когда я пойду за двойным чемпионством»

Чемпион UFC в полулегком весе заявил о желании провести бой с российским легковесом .

«Думаю, моим следующим соперником будет Ислам, потому что шансы на то, что он будет чемпионом, когда я пойду за двойным чемпионством, очень высоки.

Я хочу подняться в легкий вес и удерживать оба пояса. Я хочу быть чемпионом двух дивизионов. Многие бойцы говорят о том, чтобы стать двойными чемпионами, но я хочу удерживать оба титула и при этом оставаться активным.

У меня не будет проблем с весогонкой. Мне не придется набирать или сбрасывать вес. Мне комфортно с тем весом, с которым я постоянно хожу», – сказал Волкановски.

2 июля на UFC 276 Волкановски проведет бой с Максом Холлоуэем.

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