Серроне заменит Грина, выбывшего из поединка с Миллером

Ветеран UFC Дональд Серроне согласился выйти на бой против Джима Миллера на коротком уведомлении.
Ковбой заменит Бобби Грина, который выбыл из этого боя из-за травмы. Поединок состоится в ночь на 3 июля на UFC 276.
Серроне должен был подраться с Джо Лаузоном 19 июня на UFC On ESPN 37, однако последний получил травму за сутки до боя.
Напомним, что ранее Миллер и Ковбой встречались в клетке: в 2014 году Дональд нокаутировал оппонента во втором раунде.
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