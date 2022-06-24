Серроне заменит Грина, выбывшего из поединка с Миллером

Ветеран UFC Дональд Серроне согласился выйти на бой против Джима Миллера на коротком уведомлении.

Ковбой заменит Бобби Грина, который выбыл из этого боя из-за травмы. Поединок состоится в ночь на 3 июля на UFC 276.

Серроне должен был подраться с 19 июня на UFC On ESPN 37, однако последний получил травму за сутки до боя.

Напомним, что ранее Миллер и встречались в клетке: в 2014 году Дональд нокаутировал оппонента во втором раунде.

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