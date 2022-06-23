Виталий Минаков про дебют Загитовой в боксе: «Ей нужно дать в руку пистолет для победы»

Российский боец высказался о показательном поединке по боксу между фигуристкой Алиной Загитовой и олимпийским чемпионом .

«Это абсолютный бред какой-то. Понятно же, что ситуация — абсурд. Фигуристка против боксера или кто он там.

Ну о каком бое может идти речь? Даже не стоит воспринимать тему всерьез.

Ей уж тогда нужно пистолет в руку дать, и то ей на курок нажать и застрелить его сил не хватит», – сказал Минаков.

Загитову занесло в бокс, впереди бой с мужчиной. Это что, не шутка?

Дрозд про дебют Загитовой в боксе: «Алине лучше заниматься пением, рисованием, танцами и не лезть в мужской вид спорта»