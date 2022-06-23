Виталий Минаков про дебют Загитовой в боксе: «Ей нужно дать в руку пистолет для победы»

Теги Виталий Минаков бокс Алина Загитова Альберт Батыргазиев Бокс/MMA/UFC

Российский боец Виталий Минаков высказался о показательном поединке по боксу между фигуристкой Алиной Загитовой и олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым.

«Это абсолютный бред какой-то. Понятно же, что ситуация — абсурд. Фигуристка против боксера или кто он там.

Ну о каком бое может идти речь? Даже не стоит воспринимать тему всерьез.

Ей уж тогда нужно пистолет в руку дать, и то ей на курок нажать и застрелить его сил не хватит», – сказал Минаков.

Загитову занесло в бокс, впереди бой с мужчиной. Это что, не шутка?

Дрозд про дебют Загитовой в боксе: «Алине лучше заниматься пением, рисованием, танцами и не лезть в мужской вид спорта»

 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные