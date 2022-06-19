Александр Шлеменко получил благодарственное письмо от Владимира Путина

Теги Владимир Путин MMA Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Шлеменко на открытии четвертого турнира Shlemenko Fighting Championship получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина.

Его бойцу вручил депутат Госдумы Федерального Собрания Султан Хамзаев.

«Александр Шлеменко является достойным примером для молодежи. Поэтому за воспитание детей и продвижение здорового образа жизни я вручаю благодарственное письмо от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Спорт — это сила!» – сказал Хамзаев.

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