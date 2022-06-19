Александр Шлеменко получил благодарственное письмо от Владимира Путина

Российский боец Александр Шлеменко на открытии четвертого турнира Shlemenko Fighting Championship получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина.

Его бойцу вручил депутат Госдумы Федерального Собрания Султан Хамзаев.

«Александр Шлеменко является достойным примером для молодежи. Поэтому за воспитание детей и продвижение здорового образа жизни я вручаю благодарственное письмо от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Спорт — это сила!» – сказал Хамзаев.

Шлеменко про поражение Тейшейры: «Гловер говорил, что иногда выпивает вино. Вот, показательно»

Александр Шлеменко: «Желаю Емельяненко здоровья и обрести трезвость»