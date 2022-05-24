Александр Шлеменко в пятый раз стал отцом

Российский средневес Александр Шлеменко сообщил о рождении сына.
«Хочу разделить с вами радостную новость. У меня только что родился сынок. Теперь у меня пять детей.
Счастья очень много, поэтому благодарю всех, кто со мной на этом пути, кто болеет и искренне поддерживает.
Желаю вам обрести свое счастье. Здоровых деток вам», – сказал Шлеменко.
Шлеменко про мобилизацию: «Я довольно неплохо дерусь, разбираюсь в подготовке спортсменов, но воевать...»
Шлеменко поддержал исполнение гимна России в школах перед уроками: «Почему нет? В советское время все знали гимн»