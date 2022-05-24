Александр Шлеменко в пятый раз стал отцом

Российский средневес Александр Шлеменко сообщил о рождении сына.

«Хочу разделить с вами радостную новость. У меня только что родился сынок. Теперь у меня пять детей.

Счастья очень много, поэтому благодарю всех, кто со мной на этом пути, кто болеет и искренне поддерживает.

Желаю вам обрести свое счастье. Здоровых деток вам», – сказал Шлеменко.

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