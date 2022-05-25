Майк Тайсон проиграл рэперу The Game в соревновании по армрестлингу

Американский рэпер Джейзион Тейлор, известный как The Game, сообщил, что победил легендарного боксера на соревнованиях по армрестлингу.

«Я победил Майка Тайсона в армрестлинге. Он сказал мне это с глазу на глаз. Крепкий мужик, но я не думаю, что он был готов к моей силе…» – сообщил рэпер в социальных сетях.

Напомним, 55-летний Тайсон в ноябре 2020-го провел выставочный бой с Роем Джонсом, который завершился вничью.

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