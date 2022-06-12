Прохазка о победе над Тейшейрой: «Извините за такое выступление. Надеюсь, в следующий раз подерусь лучше»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Иржи Прохазка UFC 275 Бокс/MMA/UFC

Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка дал комментарий после победы над Гловером Тейшейрой на UFC 275.

Прохазка задушил бразильца в пятом раунде.

«Впервые в жизни у меня такой поединок, когда не было ощущения, что я в бою.

Извините за такое выступление. Надеюсь, в следующий раз я подерусь лучше.

Как я сказал до боя, я готов финишировать в первом или пятом раунде, неважно, какой техникой.

Сегодня я разбил левую руку, а этот удушающий был делом момента, импровизацией. Я был слишком ленив, чтобы заложить какое-то реально смертельное финиширующее движение. Получилось как получилось», – сказал Прохазка.

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