Соперник умершего в ЮАР боксера рассказал о суицидальных мыслях из-за травли в соцсетях

Южноафриканский боксер Сифесиле Мнтунгва рассказал о травле в соцсетях после смерти его оппонента Симисо Бутелези из-за кровоизлияния в мозг.

Напомним, что 5 июня во время поединка с Мнтунгвой Бутелези внезапно потерял ориентацию в пространстве, отвернулся от соперника и начал наносить удары по воздуху.

Бой был остановлен, Сифесиле признали победителей, а Симисо доставили в больницу, где его ввели в медикаментозную кому, что не помогло его спасти.

«Я больше не могу. Мне остается только одно – покончить с собой. Даже мои соседи опубликовали очень скверные сообщения обо мне в соцсетях.

Я больше не чувствую себя в безопасности. Я не убивал Симисо. мы дрались на ринге, но это был не вопрос жизни и смерти», – признался боксер.

Трагедия в боксе: легковес из ЮАР посреди боя начал драться с невидимым соперником. После этого он впал в кому и умер