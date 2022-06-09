Полиция возбудила дело по факту драки с участием бойца ММА в Махачкале

Возбуждено дело по факту драки в торговом центре Махачкалы с участием бойца ММА Шарабутдина Магомедова. Об этом сообщает телеграм-канал полиции Дагестана.

В марте этого года Магомедов сделал замечание мужчине, который целовался с девушкой на эскалаторе. Словесная перепалка переросла в драку, которую разняли охранники торгового центра. Мужчины продолжили выяснять отношения на улице, в результате чего боец нокаутировал мужчину.

«События на видео произошли еще 15 марта 2022 года. Тогда же участники событий после конфликта, закончившегося дракой, пришли к согласию, примирились, в полицию никто из них, как и из очевидцев, не обращался.

Более того, их близкие позаботились о том, чтобы кроме очевидцев и самих участников никто более об инциденте в последующем не узнал.

Они пришли на следующий день к охране и администрации ТЦ, попросили скопировать видео (для себя) и удалить все исходники. Что, по заверению сотрудников ТЦ, и было сделано.

Кто и с какой целью спустя 3 месяца распространил видео, если обе стороны пришли к примирению и взаимных претензий не имели?

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям обоих фигурантов», – говорится в сообщении.

«В Махачкале есть свои негласные законы». Боец ММА объяснил, почему нокаутировал мужчину за поцелуй с девушкой

Боец ММА нокаутировал мужчину в Махачкале за поцелуй с девушкой