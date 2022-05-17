Боец ММА Асхаб Магомедов устроил драку с сотрудниками полиции на парковке

Боец ММА Асхаб Магомедов стал участником потасовки с сотрудниками службы безопасности на парковке возле Казанского вокзала в Москве.

Как сообщает телеграм-канал Baza, инцидент произошел 25 апреля. Магомедов объехал шлагбаум и без разрешения вырулил на парковку возле Казанского вокзала.

Позже боец вступил в конфликт с охранниками, из-за чего была вызвана полиция. Сообщается, что Магомедова отпустили из-за неведомой «корочки», которую он показал полицейским, однако сам боец это отрицает.

Ранее Магомедо стал соучастником ДТП в Москве: он находился в автомобиле с блогером Некоглаем, когда в их Porshe врезалась машина, вылетевшая на перекресток на запрещающий сигнал светофора.