Боец ММА нокаутировал мужчину в Махачкале за поцелуй с девушкой

28-летний российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как «Шара Буллет», избил посетителя ТЦ в Махачкале.

Боец спускался по эскалатору и сделал мужчине, который поцеловал свою девушку, замечание. В результате словесной перепалки началась драка.

Магомедов, который получил удар первым, в итоге нокаутировал мужчину.

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