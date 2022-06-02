Бойца из мема «Москва. Люблино. Работаем» депортируют из России

Боец ММА Саймумин Мадиев будет депортирован из России в Таджикистан.

Как сообщает телеграм-канал Baza, у спортсмена, известного по мему «Москва. Люблино. Работаем», не было регистрации.

26 мая Мадиева задержали и не обнаружили регистрацию. На следующий день Лефортовский суд осудил его по статье 18.8 ч. 3.1 (нарушение правил миграционного учета) и направил в приемник, откуда его в ближайшие дни депортируют в Таджикистан.

Мадиев стал известен после того, как его видео из спортаза залетело в тренды Тик-Тока. Ролик набрал десятки миллионов просмотров.